Si è conclusa questa mattina la prima fase della vendita dei biglietti, riservata ai possessori di InViola Premium Card per Fiorentina-Cagliari (data e ora). Da oggi, mercoledì 25 novembre prende il via la vendita libera, che proseguirà fino alle 8.59 del 7 dicembre, per i posti ancora disponibili e senza obbligo di tessera. Restano inoltre attivi i biglietti con servizio Hospitality nei settori Tribuna Vip e Poltronissima, con la possibilità di assistere alla gara dal Parterre di Tribuna, in prima fila.

Dal 7 dicembre alle ore 9 scatterà invece la fase Match Day, con l’applicazione delle relative tariffe. Prosegue inoltre l’iniziativa “Viola Day”, dedicata ai tifosi di nome Viola: chi si chiama Viola potrà infatti assistere gratuitamente alla partita al Franchi, secondo le modalità previste dall’iniziativa.