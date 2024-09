Il punto in casa Empoli. D’Aversa punta sul recupero di Maleh

Il prossimo avversario della Fiorentina sarà l'Empoli. Il derby toscano stavolta vede gli azzurri lanciatissimi in classifica, e vittoriosi a Torino in Coppa Italia. D'Aversa inoltre in vista della gara contro i viola proverà a recuperare due centrocampisti, Maleh e Fazzini . I due come riportati dall'Ansa, si sono allenati in gruppo e c'è ottimismo sul loro possibile impiego. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire al 100% la loro condizione

empoliEMPOLI, ITALY - AUGUST 17: Jacopo Fazzini of Empoli FC looks on during the Serie A match between Empoli and Monza at Stadio Carlo Castellani on August 17, 2024 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)