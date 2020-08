Il mercato viola in ritardo? La risposta è no. E vi spieghiamo il perchè

La domanda sorge spontanea: il mercato della Fiorentina è in ritardo? Al contrario di quanto si possa pensare, ad oggi la risposta è: NO. E per capirlo basta dare un’occhiata in giro. In questa estate così particolare non si è mosso ancora quasi niente. Pochi i “colpi copertina” (Osimhen-Napoli, Hakimi-Inter, Miranchuk-Atalanta) e poi qualche operazione di quei club che devono operare una mezza rivoluzione. La Fiorentina invece riparte da un allenatore confermato e un gruppo di giocatori già formato, a cui si è aggiunto nel frattempo – e non va dimenticato – uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie A, cioè Amrabat. Certo, qualcosa ancora manca ma la Fiorentina può permettersi di aspettare – certo non troppo – dovendo inserire pochi elementi (e non potendoli sbagliare). E poi se vuoi puntare a giocatori di spessore, devi saper attendere e… sperare. Sperare che le “big” non puntino i tuoi stessi obiettivi e che il Mandzukic o l’Higuain di turno possa davvero prendere in considerazione la Fiorentina. Del resto quando si è reduci da 4 campionati a dir poco anonimi e si è fuori dalle Coppe, bisogna anche accettare di non essere una “prima scelta” per calciatori di un certo livello. Ma se si ha calma e sangue freddo, nel giro di poche settimane una suggestione può anche diventare concreta, almeno a volte.

