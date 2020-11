LIVE! Iachini: “Società e presidente sempre vicini. Callejon fulmine a ciel sereno per noi, Pezzella out”

Alla vigilia di Parma-Fiorentina gara trasmessa domani sera in esclusiva da DAZN (clicca qui per vedere la partita). Giuseppe Iachini ha preso la parola per far conoscere il momento della squadra e anche le sue sensazioni dopo che per tutta la settimana si è detto e scritto che la sua panchina traballa fortemente.

Su come sta la squadra e come sta vivendo questa vigilia: “Sono dispiaciuto per Callejon, già da qualche settimana stiamo lavorando per portarlo alla migliore condizione possibile. Avevamo lavorato a diverse soluzioni tattiche, è stato un fulmine a ciel sereno perché perdiamo un giocatore di qualità che stava cercando con tutto se stesso di raggiungere i suoi livelli migliori. Per il resto, le voci fanno parte del gioco. Dobbiamo restare concentrati sul lavoro al di là di Iachini. Con il campo e l’attaccamento alla maglia. Non vogliamo ripetere la prestazione di Roma, dopo un’ottima partenza abbiamo cambiato atteggiamento senza seguire le nostre caratteristiche. Abbiamo parlato e ci abbiamo lavorato sopra. in questa prima parte del campionato abbiamo pagato dazio su qualche situazione particolare, dobbiamo ritrovare il nostro percorso”.

Su Pezzella: “Abbiamo pagato la sua assenza ma dobbiamo andare avanti, purtroppo non ci sarà anche domani perché ha ancora fastidio al piede”.

Se ha sentito Commisso: “La società e il presidente mi sono sempre stati vicino. Se ci fosse stato tutto questo clima negativo nella squadra e in società, non sarei rimasto. Qualcosa di buono è stato fatto, forse non è stato apprezzato abbastanza. Pazienza. Io penso a lavorare con i ragazzi per correggere qualche problemino avuto in questo inizio di stagione.