I dati sorridono alla Fiorentina, i numeri per il club viola sono incoraggianti

Le due finali perse sembrano non aver fatto sparire l'entusiasmo a Firenze. Anzi, i numeri sono ottimi. Infatti la Fiorentina ha fatto sapere che per ora gli abbonamenti staccati sono 11.500. Un numero superiore allo stesso periodo dello scorso anno. E se consideriamo il settore della Ferrovia chiuso e i rincari dei prezzi non sono numeri da poco. A questo punto l'obiettivo, legittimo del club gigliato è quello di superare o eguagliare i numeri della stagione 2023/24