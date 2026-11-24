David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione dopo Monza-Fiorentina: (ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)

La Fiorentina è in caduta libera e cosa fanno i suoi dirigenti? Non si presentano dopo la partita, lasciando all’estemporaneo Vanoli il compito di raccontarci come sia possibile prendere tre gol a Monza e precipitare in classifica Il tecnico, che chiaramente non sa da che parte cominciare, chiede umiltà ai propri calciatori pretendendo che prenda esempio da lui, che quindi sarebbe esente da colpe: un ossimoro emotivo che spiega meglio di mille parole il suo stato confusionale