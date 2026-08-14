David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'avvio della stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole su Firenzedintorni.it: (L'ARTICOLO COMPLETO)

Dove eravamo rimasti? Ai veleni di una stagione pessima e ai doverosi ringraziamenti a Vanoli, oggi un po' dimenticato da tutti eppure molto importante dopo un inizio da dimenticare. E' come se ci avessero ristrutturato la casa, solo che non siamo stati noi a seguire i lavori, ma Paratici (che mi pare "leggermente" meglio) e ora abbiamo una grande curiosità di vedere e capire se tutto funziona, se il nostro investimento emotivo sarà premiato