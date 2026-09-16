"Conta tantissimo il risultato, e va bene, ma converrà non scordare un primo tempo opaco, risolto dall’errore di Scuffet"
VIDEO VN - La Fiorentina vince e convince: che impatto degli esterni viola
David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato così la vittoria della Fiorentina: (ARTICOLO COMPLETO)
Conta tantissimo il risultato, e va bene, ma converrà non scordare un primo tempo opaco, risolto dall’errore di Scuffet. Non è che si diventa incontentabili, è solo che non ha senso illudersi che tutto sia risolto perché ancora la Fiorentina deve trovare la propria dimensione di squadra, i collegamenti il saper giocare insieme.
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