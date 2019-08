Grafico: oggi la Fiorentina giocherebbe così. Montella prepara due soluzioni

In principio era il “4-3-3 capace di trasformarsi in 3-5-2” (cit. Montella). Ma da quando è iniziato il precampionato della Fiorentina fino ad oggi le cose stanno cambiando. Per via delle caratteristiche dei nuovi arrivati. Badelj e Pulgar, in particolare, offrono l’opzione del “doppio play” con Boateng sfruttabile benissimo come trequartista in un 4-2-3-1 che rischia di diventare il modulo di riferimento. Molto dipenderà anche dai nuovi acquisti che Pradè riuscirà a centrare da qui al 2 settembre e che potrebbero cambiare ulteriormente lo scenario. Ma ad oggi l’ipotesi 3-5-2 è quella meno percorribile.

