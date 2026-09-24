A Trento torna il Festival dello Sport, per la sua nona edizione, dal 1° al 4 ottobre. Un evento che racchiude gli sportivi che hanno fatto la storia italiana e non solo, sotto tutti i punti di vista. Presenti anche diversi personaggi interessanti per il panorama Fiorentina, partendo dall'ex centravanti Christian Viery nella giornata del 2 ottobre, prima al teatro social e poi durante un live show per il "Bobo Winter Padel Cup" con tante leggende del calcio, tra cui anche Borja Valero e Cristian Brocchi. Non dimenticandosi anche dell'ex calciatore e alleantore, Fabio Capello. Sabato 3 ottobre, invece, alle ore 14:00, sarà il turno dell'ex viola Franck Ribery e a seguire (16:30) ancora Borja Valero con Corrado Formigli per parlare in Piazza del Duomo della Passione Viola. Durante l'ultimo, infine, sarà presente anche l'ex centrocampista di Fiorentina e Roma, oggi al Watford, Edoardo Bove, al Palazzo della Provincia alle 10:30.

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