Giorgetti: “Commisso? Forte attacco alle istituzioni. Sulla squadra…”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi caldi legati alla Fiorentina.

Ha iniziato parlando delle dichiarazioni di ieri rilasciate dal presidente viola: "L'attacco alle istituzioni è stato forte. Ieri tantissima amarezza e questo appello per stare vicini alla squadra. Certo è che dobbiamo capire come reagirà la squadra adesso. Per chi ama la Fiorentina, vedere Vlahovic con la maglia della Juve fa molto male".