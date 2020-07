Gentile difende Chiesa: “Ha sempre dimostato le sue qualità. Alla Fiorentina servono giocatori di livello”

L’ex calciatore Claudio Gentile ha parlato così della Fiorentina a Tuttomercatoweb.com.

Chiesa ora in un momento difficile, dove lo vede il prossimo anno?

“Ha ottime qualità e può fare la punta o la spalla. Ha un periodo di appannamento ma le qualità le ha dimostrate. Credo che possano volerlo in tanti. Inter, Juve e anche Milan. Forse i rossoneri potrebbero essere i più interessati”.

Da ex viola che allenatore servirà per la prossima stagione?

"Non saprei, so che Firenze vuole sempre lottare per l'alta classifica ma bisogna capire che occorre prendere i giocatori che facciano la differenza. Spero che i viola si riprendano e tornino quelli di qualche anno fa".