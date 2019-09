C. Gentile racconta: “Socrates non era benvoluto dal gruppo”. Su Fiorentina-Juve…

Doppio ex di Fiorentina e Juventus, Claudio Gentile ha parlato a Radio Bruno:

Alla Fiorentina sono stato accolto bene, avevo pensieri negativi ma i fatti li hanno smentiti. Abbiamo vissuti anni particolari per questioni di presidenza, peccato perché le cose erano iniziate bene. Socrates? Non era amato dal gruppo, era un ragazzo intelligente. Lui si sentiva poco coinvolto, ricordo che la sera andavo da lui per consolarlo. Socrates diventò un simbolo dello spogliatoio, qualcuno che c’era già ne risentì. Capì che non aveva consenso, dopo un anno solo se ne andò. Fiorentina-Juventus? E’ una gara attesa, a Firenze c’è grande emozione. Sarà una partita calda, come sempre. Marcare Ronaldo? Ho visto i gol che ha fatto in nazionale, era sempre libero. Oggi i centravanti segnano con i difensori lontani tre metri. Ribery? E’ un grande giocatore, ha un passato da campione. E’ venuto in Italia in età avanzata, sicuramente si metterà in competizione per vedere se è ancora su certi livelli.