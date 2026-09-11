Una separazione decisamente movimentata, quella avvenuta tra la Fiorentina e Fabio Grosso
La Gazzetta dello Sport ha svelato i retroscena che hanno portato all'esonero di Fabio Grosso. La separazione con il tecnico non è stata così serena, anzi. La Fiorentina potrebbe decidere di intraprendere un'azione legale contro l'ex tecnico viola.
L'iter"Ora il primo passo, se i viola decidessero di procedere per vie legali, è la contestazione dettagliata degli addebiti disciplinari e contrattuali (via raccomandata o pec) da parte della Fiorentina al tecnico che a sua volta deve rispondere con una memoria difensiva. Se la società non ritiene soddisfacente la risposta con le contro deduzioni, potrebbe intraprendere un’azione attraverso un Collegio arbitrale e in Tribunale fino a sfociare in una risoluzione o in un licenziamento per giusta causa davanti al Giudice del Lavoro competente, sempre che prima non venga fatta una conciliazione o una transazione fra le parti". Va ricordato che la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso, e quindi dovrà pagare (in caso di sconfitta giudiziaria) all'ex tecnico la parte restante del contratto stipulato 3 mesi fa. L'accordo era di 1.2 milioni stagionali, fino al 2028.
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