La Gazzetta dello Sport ha svelato i retroscena che hanno portato all'esonero di Fabio Grosso. La separazione con il tecnico non è stata così serena, anzi. La Fiorentina potrebbe decidere di intraprendere un'azione legale contro l'ex tecnico viola.

L'iter

"Ora il primo passo, se i viola decidessero di procedere per vie legali, è la contestazione dettagliata degli addebiti disciplinari e contrattuali (via raccomandata o pec) da parte della Fiorentina al tecnico che a sua volta. Se la società non ritiene soddisfacente la risposta con le contro deduzioni, potrebbe intraprendere un’azione attraverso un Collegio arbitrale e in Tribunale fino a sfociare in una risoluzione o in unper giusta causa davanti al Giudice del Lavoro competente, sempre che prima non venga fatta una conciliazione o una transazione fra le parti". Va ricordato che la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso, e quindi dovrà pagare (in caso di sconfitta giudiziaria) all'ex tecnico la parte restante del contratto stipulato 3 mesi fa., fino al 2028.