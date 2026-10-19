La riqualificazione dello stadio Artemio Franchi compie un nuovo passo avanti. Il Comune di Firenze ha dichiarato il pubblico interesse della proposta presentata dalla Fiorentina per il completamento dei lavori e la gestione dell'impianto, al termine della conferenza dei servizi preliminare conclusa il 13 ottobre. Una decisione subordinata al recepimento di una serie di prescrizioni, in vista dei successivi passaggi amministrativi.

Sul tema è intervenuta anche l'assessora allo sport Letizia Perini, che ha sottolineato l'importanza di restituire ai tifosi uno stadio più accogliente e funzionale, senza perdere il legame con la storia e l'identità dell'impianto.

“Il Franchi è la casa della Fiorentina e di una passione che attraversa le generazioni. La sua riqualificazione riguarda da vicino migliaia di tifosi: significa poter vivere la partita in uno stadio più accogliente, con servizi migliori, conservando l'identità di un luogo al quale Firenze è profondamente legata”.

L'assessora ha poi evidenziato l'importanza della manutenzione e della conservazione del complesso nel lungo periodo, anche per quanto riguarda le strutture monumentali progettate da Pier Luigi Nervi.

“La decisione di oggi è un passaggio importante verso il completamento dei lavori, atteso da chi frequenta gli spalti e vuole tornare a vivere pienamente lo stadio. A questo obiettivo si accompagna un impegno essenziale: garantire la manutenzione dell'intero complesso per tutta la durata della concessione, comprese le strutture monumentali di Nervi.

Uno stadio rinnovato ha bisogno di una cura costante, perché la qualità delle strutture e dei servizi sia assicurata anche negli anni a venire. È una responsabilità verso i tifosi e verso tutta la città, perché il Franchi continui a essere un luogo di incontro e di appartenenza anche per le prossime generazioni”.