Dario Nardella, ex sindaco di Firenze ed oggi europarlamentare del Partito Democratico-S&D, ha commentato la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta della Fiorentina per il completamento e la gestione dello stadio Artemio Franchi. Come riporta Firenze e Dintorni, Nardella ha accolto con soddisfazione la decisione del Comune di Firenze, sottolineando l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato.

Mi congratulo con il Comune di Firenze e con la Fiorentina per aver conseguito questo storico risultato. La dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta della società viola per il completamento e la gestione dello stadio Franchi rappresenta un passaggio di grandissimo significato, che dimostra come sia possibile la collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione e nella gestione di grandi impianti sportivi, come abbiamo sempre creduto da dieci anni a questa parte. Quello che sembrava un’utopia oggi è realtà. Si tratta di un passo fondamentale verso il completamento di un progetto ambizioso, che rappresenta una delle più grandi sfide mai affrontate in Italia: trasformare uno stadio storico, monumento culturale, in una struttura moderna e funzionale, capace di coniugare la tutela del patrimonio architettonico con le esigenze dello sport contemporaneo. Faccio il più grande in bocca al lupo alla sindaca Sara Funaro e al presidente Joseph Commisso, affinché possano arrivare il prima possibile al completamento dei lavori. Sono fiducioso che Firenze, grazie a questo progetto, sarà un esempio per tutta Europa.