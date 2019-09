Franck Ribery sembra sempre più calato nella realtà fiorentina. Tanto che non ha voluto perdersi neanche la gara di Champions League femminile della squadra viola che affronta l’Arsenal al Franchi (SEGUI LA PARTITA). Insieme a lui anche Kevin Prince Boateng e Cyril Thereau. Non solo perchè sono stati avvistati in tribuna anche Daniele Pradè, Vincenzo Montella e il Ct della nazionale femminile Milena Bertolini.