LIVE- UW Champions League, Fiorentina-Arsenal 0-0: al via il big match europeo

Battesimo del fuoco per la Fiorentina Women’s che esordisce stasera al Franchi nella gara di andata dei Sedicesimi di finale di Champions League. Sfida proibitiva per le viola di mister Cincotta, che manda in panchina Guagni e Mauro, non al meglio. Fuori anche Parisi. Queste le formazioni ufficiali (dalle 19 la diretta testuale del match):

FIORENTINA (4-3-3): Durante; Tortelli, Agard, Arnth, Philtjens; Adami, Breitner, Cordia; Thogersen, Bonetti, De Vanna. A disposizione: Ohrstrom, Guagni, Parisi, Mauro, Mascarello, Lazaro, Fusini. Allenatore: Antonio Cincotta

ARSENAL (4-2-3-1): Zinsberger; Maier, Williamson, Beattie, McCabe; Van de Donk, Roord; Evans, Little, Mead; Miedema. A disposizione: Peyraud-Magnin, Mitchell, Nobbs, Quinn, Schnaderbeck. Allenatore: Joseph Montemurro