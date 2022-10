FOTO VN – Quarta “mascherato”, El Chino si allena nonostante la frattura

Ecco come si allena Martinez Quarta in seguito alla frattura rimediata nella sfida contro la Lazio

Dovremo abituarci ad un Quarta versione "mascherato", almeno nelle prossime uscite. Come annunciato da Italiano, durante la conferenza di mercoledì alla vigilia della sfida contro gli Hearts, il centrale argentino ha rimediato una frattura al naso nella scorsa sfida contro la Lazio. Per proteggere il naso, quindi, come possiamo vedere nell'immagine targata Violanews.com, El Chino si sta allenando con una maschera, come indossò a suo tempo il suo connazionale Pezzella dopo il brutto infortunio allo zigomo.