LIVE – Italiano: “Demeriti davanti. Bisogna tirare fuori l’orgoglio”

Le parole del tecnico viola alla vigilia di Fiorentina-Hearts

Redazione VN

Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano interviene dalla sala stampa Manuela Righini per presentare la partita di giovedì 13 ottobre Fiorentina-Heart of Midlothian Football Club, valida per la 4° giornata del gruppo A di Conference League (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICHE). Segui la diretta testuale su Violanews!

>>>>>>>IN AGGIORNAMENTO >>>>>>>>>>

Sulla debacle con la Lazio

Penso che sia una partita dove dobbiamo reagire. Dobbiamo per forza andare in campo e cercare il risultato. Vogliamo vedere gli aspetti positivi che abbiamo saputo mettere in campo a tratti. Penso che queste partite europee ci stanno facendo vedere che non c'è mai niente di scontato. Mi è piaciuta la mia squadra nei primi trenta minuti contro la Lazio, ma l'ultimo quarto d'ora no, e va dimenticato. Abbiamo pagato troppo l'alto ritmo del primo tempo. La Lazio ha qualità, le va dato merito. Dobbiamo cercare di reagire subito però, e di trovare punti importanti per questa Conference. Archiviamo e ripartiamo. Il discorso Lazio è finito e sappiamo dove sbagliamo e dove dobbiamo migliorare. Le prestazioni sono di livello secondo me. Negli ultimi metri abbiamo dei demeriti, è vero, ma sappiamo dove dobbiamo migliorare. Queste competizioni ti danno l'opportunità per diventare più bravo. Possiamo crescere, questo è il mio punto di vista.

Sulla Conference League

Questa competizione non ci consente di recuperare bene visto che le partite sono sempre molto ravvicinate. Dal punto di vista del gioco è un grandissimo allenamento giocare una competizione del genere. Non esistono partite facili in Europa. In campionato siamo in ritardo, a -6 dall'anno scorso, ma bisogna archiviare e ripartire. L'anno scorso abbiamo perso in casa con la Samp e dopo reagito con la Juve. Siamo già riusciti a reagire in passato e ad avere orgoglio. Domani bisogna tirarlo fuori di nuovo.

Sulla difesa e l'attacco poco prolifico

Tutte le volte gli avversari sono diversi e possono metterti in difficoltà in determinati momenti. In altre partite avevamo dimostrato di avere più solidità difensive. Nelle ultime partite abbiamo subito di più perché abbiamo incontrato squadre di grande qualità. La Lazio ci ha messo in difficoltà. Si finalizza poco però quello che riusciamo a costruire e creare. Questo non ci consente di avere qualche punto in più. In queste prime battute di campionato e Conference stiamo trovando la maggior difficoltà sotto porta. È li che si decidono le partite. Con 6 tiri abbiamo subito 4 gol, e con tutti quelli che abbiamo fatto noi non siamo riusciti a segnare.

Sugli acciaccati e Sottil

Sottil non lo recuperiamo. Quarta si è rotto il naso ma sarà della partita e vediamo come riusciremo a gestirlo.