Fiorentina-Hearts: risultato, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Hearts, l’analisi quote di Oddschecker: viola imbattuti in casa contro squadre scozzesi

Redazione VN

Torna l’Europa League. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata contro la Lazio, i viola di Italiano ospitano al Franchi gli Hearts: fischio d’inizio giovedì alle 18.45. La squadra scozzese arriva dal pareggio in campionato per 2-2 contro Kilmarnock.

Ultimi risultati

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1N, 2P), dopo aver vinto tre delle precedenti quattro (1N). I viola sono però imbattuti nei tre precedenti casalinghi contro squadre scozzesi (2V, 1N). Dopo il successo contro gli Hearts nella gara d’andata, la Fiorentina può vincere due partite di fila in una fase a gironi per la prima volta dal novembre 2016, quando ha superato due volte lo Slovan Liberec in Europa League. Come riporta Oddschecker, gli scozzesi dell’Hearts hanno vinto solo due delle ultime undici trasferte in Europa (6N, 3P qualificazioni incluse), ma hanno trovato la vittoria nell'unica trasferta nella fase a gironi di questa Conference (2-0 contro il Riga). L’ultima volta in cui la squadra ha vinto due partite di fila fuori casa in Europa è stata in Coppa UEFA 1988/89 (2V).

I precedenti

La Fiorentina ha battuto gli Hearts nell’ultima giornata di Conference (3-0), in quella che è stata la vittoria con il più alto margine di reti per i viola contro una formazione scozzese in Europa. Come analizzato da Oddschecker, la squadra di Italiano ha tenuto la porta inviolata nel 71% delle sfide contro avversarie scozzesi: la percentuale più alta rispetto a squadre di ogni altro Paese affrontate almeno cinque volte. Gli Hearts hanno subito almeno tre reti in entrambe le trasferte contro club italiani in Europa: 4-0 contro l’Inter in Coppa delle Fiere il 22 novembre 1961 e 3-0 contro il Bologna in Coppa UEFA il 7 novembre 1990.

Le quote

La Fiorentina è nettamente favorita secondo i bookmaker per la gara del Franchi: il segno 1 è quotato 1.15 secondo 888Sport e Leovegas, 1.12 per Novibet. Addirittura, l’eventuale successo degli Hearts è proposto a 21 da Betfair e Bet365, 18 su Snai. Mentre l’X è valutato 8.50 da Betfair, 8.25 secondo Leovegas e 7.70 per Planetwin. Ci si aspetta una partita con più di due gol segnati: l’Over 2.5 è offerto 1.53 da Bet365, 1.50 secondo Goldbet e Snai. L’Under è quotato 2.55 da Betfair, 2.40 secondo Goldbet e Better365. Più probabile che i viola mantengano la porta inviolata e siano gli unici a segnare: il No Gol vale 1.47 per Betfair, 1.42 su Planetwin e 1.25 secondo Sisal. Il Gol sale a 2.85 per Sisal, 2.70 secondo Snai e Pokerstars.