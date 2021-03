L’allenatore viola Cesare Prandelli ed il club manager Giancarlo Antognoni sono al campo delle Due Strade per seguire la partita della Fiorentina Primavera contro la Juventus, come vedete nella foto. In un secondo momento sono arrivati anche gli altri dirigenti Pradè, Angeloni e Dainelli. Violanews.com vi racconta la sfida con la diretta testuale. E’ arrivato anche l’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni, che vediamo intento in una conversazione con Dario Dainelli.