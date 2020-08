Domenica di lavoro per la Fiorentina, che al centro sportivo ‘Astori’ ha iniziato a svolgere i test atletici in vista della prossima stagione. Staff tecnico al completo, giocatori divisi in più gruppi per effettuare tutto nel migliore dei modi. Sul prato dei campini c’è anche Sofyan Amrabat, che, seppure in lontananza, potete ammirare con i suoi nuovi colori, quelli della Fiorentina.