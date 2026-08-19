Fiorentina, buone notizie per Fabiano Parisi: il terzino torna in campo nel percorso di recupero dopo il grave infortunio al crociato.
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Dopo il grave infortunio al legamento crociato, il rientro di Fabiano Parisi sembra avvicinarsi. Il terzino della Fiorentina ha infatti compiuto un altro passo importante nel percorso di recupero: quest'oggi il club viola ha pubblicato sui propri canali social un carosello di foto che lo ritrae nuovamente in campo, impegnato negli allenamenti individuali.
Parisi è ancora al lavoro senza l'utilizzo del pallone, ma le immagini rappresentano comunque un segnale positivo in vista del ritorno alla piena attività. Il terzino continua così il suo percorso riabilitativo, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Fabio Grosso il prima possibile
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