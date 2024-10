FOTO – Mutu: “Impressionato dal Viola Park, complimenti a Commisso”

L'ex fenomeno viola in visita al Viola Park. Domani sarà al Franchi per assistere a Fiorentina-Milan

Ospite oggi al Viola Park, anche per vedere la Fiorentina Femminile, l'ex "fenomeno" della Fiorentina Adrian Mutu, attualmente senza panchina. In un post pubblicato su Instagram, ringrazia Pradè per l'ospitalità e scrive di essere rimasto impressionato dalla bellezza del Viola Park: "Oggi sono stato ospite del direttore Daniele Pradè al Viola Park. Sono rimasto impressionato dalle condizioni di allenamento e di recupero, ma in generale di tutta la base sportiva, veramente bella e da grande squadra. Complimenti alla dirigenza, al presidente Rocco Commisso e ai suoi collaboratori. Forza Viola!" Qui sotto la foto del post. Ricordiamo che domani sarà presente al Franchi per Fiorentina-Milan.