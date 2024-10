Antipasto Fiorentina per Mutu: il “Fenomeno” al Viola Park durante la femminile

Promessa mantenuta: Adrian Mutu è a Firenze e domani sarà allo stadio Franchi per vedere Fiorentina-Milan. Ma il weekend fiorentino dell'ex numero 10 rumeno non sta solo nel posticipo della settima giornata di Serie A. Mutu infatti è passato al Viola Park durante Fiorentina-Femminile-Como (LA CRONACA), salutando Rocco Commisso e respirando l'aria di quella che, per tanti anni, è stata la sua casa, per poi ripartire.