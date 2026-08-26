Joseph Commisso e il sindaco di Bagno a Ripoli insieme per i 100 anni della Fiorentina

Redazione VN
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VIDEO VN - Corteo del Centenario, il gran finale con uno sfondo da cartolina!

Dopo essersi presentato in Piazza Santa Maria Novella per parlare ai tifosi, il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, si è recato a Bagno a Ripoli nei pressi del Viola Park dove è stato collocato uno striscione celebrativo che recita:

Tanti auguri Fiorentina, orgogliosi di far parte della grande storia viola.

Le immagini del presidente assieme a Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli:

Commisso, Pignotti
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Commisso, Pignotti

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