Joseph Commisso e il sindaco di Bagno a Ripoli insieme per i 100 anni della Fiorentina
VIDEO VN - Corteo del Centenario, il gran finale con uno sfondo da cartolina!
Dopo essersi presentato in Piazza Santa Maria Novella per parlare ai tifosi, il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, si è recato a Bagno a Ripoli nei pressi del Viola Park dove è stato collocato uno striscione celebrativo che recita:
Tanti auguri Fiorentina, orgogliosi di far parte della grande storia viola.
Le immagini del presidente assieme a Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli:
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