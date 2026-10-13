Giuseppe Commisso in visita alla Casa Bianca
Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema
Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha partecipato alla 49ª Columbus Day Parade nel Queens, a New York, nel ruolo di Grand Marshal. Un riconoscimento alle sue radici italiane e al legame tra Italia e Stati Uniti, accolto con orgoglio anche dal club viola.
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