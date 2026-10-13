Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha partecipato alla 49ª Columbus Day Parade nel Queens, a New York, nel ruolo di Grand Marshal. Un riconoscimento alle sue radici italiane e al legame tra Italia e Stati Uniti, accolto con orgoglio anche dal club viola.

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Ilè la figura d’onore che guida simbolicamente la parata, rappresentando la manifestazione e i valori della comunità organizzatrice. Per il Columbus Day, questo incarico celebra le origini, la cultura e il contributo degliLe celebrazioni hanno portato Commisso anche alla, dove ilha incontrato, insieme alla madre e agli altri invitati. «Rivolgo il mio sincero ringraziamento al presidente degli Stati Uniti per aver invitato mia madre e me alla Casa Bianca per la celebrazione del Columbus Day del 9 ottobre 2026. È stato un grandissimo onore celebrare le nostre radici italoamericane e il legame duraturo tra l’Italia e gli Stati Uniti», ha dichiarato il presidente viola.