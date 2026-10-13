Giuseppe Commisso in visita alla Casa Bianca

Redazione VN
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Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha partecipato alla 49ª Columbus Day Parade nel Queens, a New York, nel ruolo di Grand Marshal. Un riconoscimento alle sue radici italiane e al legame tra Italia e Stati Uniti, accolto con orgoglio anche dal club viola.

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Il Grand Marshal è la figura d’onore che guida simbolicamente la parata, rappresentando la manifestazione e i valori della comunità organizzatrice. Per il Columbus Day, questo incarico celebra le origini, la cultura e il contributo degli italoamericani alla società statunitense.

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Le celebrazioni hanno portato Commisso anche alla Casa Bianca, dove il 9 ottobre 2026 ha incontrato Donald Trump, insieme alla madre e agli altri invitati. «Rivolgo il mio sincero ringraziamento al presidente degli Stati Uniti per aver invitato mia madre e me alla Casa Bianca per la celebrazione del Columbus Day del 9 ottobre 2026. È stato un grandissimo onore celebrare le nostre radici italoamericane e il legame duraturo tra l’Italia e gli Stati Uniti», ha dichiarato il presidente viola.

Commisso
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