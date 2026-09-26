Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Croazia.

Redazione VN
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Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Croazia, partita valevole per la UEFA Nations League. Salta all'occhio, per quanto riguarda gli ospiti, l'assenza, sia in campo che in panchina, del difensore della Fiorentina Marin Pongracic. Ecco di seguito le formazioni.

Repubblica Ceca (4-3-3): Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Cerv, Sulc, Sadilek; Karabec, Hlozek, Ambros. CT: Denia
Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; Sucic L., Sucic P., Ivanovic; Matanovic. CT: Bilic

Pongracic

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