Le parole di Francesco Flachi sui giorni di festa in casa viola e sul popolo fiorentino
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Francesco Flachi, al termine della partita organizzata in occasione del centenario viola, ha trovato lo spazio per parlare di questi giorni in onore dei 100 anni della squadra gigliata. Le sue parole:
E' sempre bello incontrare vecchi compagni e colleghi. Dobbiamo ringraziare tutti i fiorentini per queste giornate speciali. La Fiorentina per chi nasce qui è passione, è vita.. Firenze ti dà se te gli dai. Il ragazzo gioca ancora bene? Si fa fatica, il cervello vuole fare tante cose ma il fisico non ce la fa. Faccio u grosso in bocca al lupo alla Fiorentina
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