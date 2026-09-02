Gabriel Omar Batistuta, dopo aver realizzato una doppietta ed aver lasciato il campo, è intervenuto da borodcampo in occasione della sfida celebrativa per il centenario della Fiorentina tra Fiorentina All Star e Operazione Nostalgia Legends. L’ex attaccante viola ha raccontato ancora una volta il suo profondo legame con la città e con i tifosi:

"Non è che non volevo uscire, non volevo entrare! Sono anni che non gioco ma non potevo mancare. Io sono cresciuto a Firenze, dal niente sono riuscito a creare qualcosa e l’ho fatto grazie a questa gente. Questa è la mia seconda casa".

Batistuta ha poi parlato anche della foto con Franco Mastantuono, spiegando il contenuto del loro incontro: "Sono andato a pranzo con lui, gli ho raccontato la storia della Fiorentina e cosa significa per i tifosi, solo questo".

Infine, una risposta secca e significativa quando gli è stato chiesto quale sia il ricordo in maglia viola a cui è più affezionato: "Con questa maglia tutti!!".