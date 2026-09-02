Meta description: Cesare Prandelli racconta l’emozione per l’affetto del pubblico viola e scherza sulla formazione della Fiorentina All Legends.

Redazione VN
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Cesare Prandelli, tecnico della squadra Fiorentina All Legends, è intervenuto direttamente da bordo campo a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita celebrativa per il centenario della Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:

Tutte le volte rimango sorpreso dall'amore di questa gente. Vivo qui ma tutte le volte è qualcosa di meraviglioso. La formazione? Ho chiesto chi volesse partire titolare e nessuno rispondeva. Perciò, visto che sono tutti commentatori e allenatori ho detto di fare la formazione da soli ma non ce l'hanno fatta; alla fine è toccato davvero a me.
Prandelli

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