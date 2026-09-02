Ieri in Italia si è conclusa la sessione estiva di mercato, ma in alcuni paesi ancora è tutto aperto. Ciò può rappresentare un'occasione per acquistare alcuni dei giocatori svincolati oltre che cedere gli esuberi (vedi Sottil). Vediamo quali mercati sono ancora aperti e quando chiuderanno:

Europa

2 settembre: Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e San Marino.

3 settembre: Austria, Belgio, Scozia e Ungheria.

4 settembre: Bosnia Erzegovina, Turchia, Ucraina.

5 settembre: Portogallo.

6 settembre: Macedonia del Nord.

7 settembre: Croazia, Romania, Slovenia.

8 settembre: Cechia, Svizzera.

9 settembre: Bulagaria e Cipro.

10 settembre: Azerbaigian e Russia.

12/13 settembre: Armenia (12) e Slovacchia (13).

15/16/18: Grecia (15), Israele (16), Serbia (18).

Asia

6 settembre: Arabia Saudita

16 settembre: Giappone

21 settembre: Indonesia

30 settembre: Vietnam

Africa

15/16/19 settembre: Nigeria (15), Marocco (16), Uganda (19).

21 settembre: Sudafrica e Tunisia.

30 settembre: Comore.

6/18/23 ottobre: Libia, Etiopia, Senegal.

Nord America

3/4/5 settembre: Panama (3), Giamaica (4), Porto Rico (5).

11/16/18/22 settembre: Messico (11), Costarica (16), Nicaragua (18), Repubblica Dominicana (22).

Sud America

3 settembre: Argentina

11 settembre: Brasile