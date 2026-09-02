Alcuni mercati sono ancora aperti e questo potrebbe rappresentare un'occasione per acquistare/cedere giocatori

Redazione VN
Antognoni

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Ieri in Italia si è conclusa la sessione estiva di mercato, ma in alcuni paesi ancora è tutto aperto. Ciò può rappresentare un'occasione per acquistare alcuni dei giocatori svincolati oltre che cedere gli esuberi (vedi Sottil). Vediamo quali mercati sono ancora aperti e quando chiuderanno:

Europa

  • 2 settembre: Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e San Marino.
  • 3 settembre: Austria, Belgio, Scozia e Ungheria.
  • 4 settembre: Bosnia Erzegovina, Turchia, Ucraina.
  • 5 settembre: Portogallo.
  • 6 settembre: Macedonia del Nord.
  • 7 settembre: Croazia, Romania, Slovenia.
  • 8 settembre: Cechia, Svizzera.
  • 9 settembre: Bulagaria e Cipro.
  • 10 settembre: Azerbaigian e Russia.
  • 12/13 settembre: Armenia (12) e Slovacchia (13).
  • 15/16/18: Grecia (15), Israele (16), Serbia (18).

Asia

  • 6 settembre: Arabia Saudita
  • 16 settembre: Giappone
  • 21 settembre: Indonesia
  • 30 settembre: Vietnam

Africa

  • 15/16/19 settembre: Nigeria (15), Marocco (16), Uganda (19).
  • 21 settembre: Sudafrica e Tunisia.
  • 30 settembre: Comore.
  • 6/18/23 ottobre: Libia, Etiopia, Senegal.

Nord America

  • 3/4/5 settembre: Panama (3), Giamaica (4), Porto Rico (5).
  • 11/16/18/22 settembre: Messico (11), Costarica (16), Nicaragua (18), Repubblica Dominicana (22).

Sud America

  • 3 settembre: Argentina
  • 11 settembre: Brasile
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