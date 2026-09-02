Sono contento in generale della campagna acquisti. L'allenatore ha a disposizione tutti i tipi di giocatori
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Lorenzo Amoruso, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
Gonsalves è stato un colpo fascinoso, soprattutto per come l'hai preso. Sono contento in generale della campagna acquisti. L'allenatore ha a disposizione tutti i tipi di giocatori. Ora c'è da capire qual'è l'11 che ti dà più garanzia. La prestazione con il Frosinone è stata povera di spunti, voglio vedere cattiveria davanti alla porta. Gudmundsson e Mastantuono si accentravano troppo spesso e l'argentino tiene troppo la palla. Non abbiamo preso giocatori esperti, la Fiorentina ha puntato su giovani dal grande potenziale.
Brozovic
Brozovic ha esperienza e organizzazione di gioco, ma ne abbiamo davvero bisogno? A centrocampo ci sono diversi giocatori, iniziano ad essere tanti. Non hai nemmeno l'Europa.
La difesa
Dragusin è un ottimo giocatore, prima degli errori era uno dei migliori in campo. Quando gli passa la palla tra le gambe è sfortuna, lui va sulla linea di passaggio di Dybala. Con il Frosinone mi ha fatto paura. L'anno scorso hanno fatto giocare Pongracic a sinistra, ma sbaglia il posizionamento. Dietro devono giocare più come reparto, l'impressione è che si parlino poco.
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