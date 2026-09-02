Valeri Bojinov ha parlato al termine della sfida celebrativa per il centenario della Fiorentina, soffermandosi sull’importanza dei tanti ex viola che hanno preso parte alla serata e sul legame con la maglia.

"La Fiorentina merita calciatori come quelli visti stasera. Peccato che siamo ex giocatori, ma questa società merita gente come noi, che ha fatto la storia della Fiorentina".

Bojinov ha poi rivolto un messaggio diretto alla squadra attuale, auspicando che i giocatori abbiano colto il significato della serata: "Mi auguro che i giocatori della Fiorentina attuale abbiano visto tutto ciò e abbiano capito cosa è la Fiorentina".