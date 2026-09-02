La partita speciale del Centenario della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi è una vera e propria festa. Già dall'entrata in campo si è iniziato a respirare il clima di felicità dei tifosi sugli spalti, che hanno avuto l'occasione di rivedere sul rettangolo verdi calciatori dei quali non posso che essere bei ricordi, in maglia viola e non. Tra gli "avversari", ovvero la squadra di Operazione Nostalgia, grandissimi applausi per Francesco Totti.

Nella Fiorentina All Stars, invece, oltre alla gioia smisurata degli spettatori all'entrata in campo e durante la battuta del calcio d'inizio di Roberto Baggio, tantissimi cori e applausi per Gabriel Omar Batistuta, autore di due gol: dal più classico "Bati gol, Bati gol" fino al "Mi innamoroso solo se... vedo segnar Batistuta..." e il resto lo sapete insomma. Un altro ex viola molto acclamato è stato Adrian Mutu, che nel momento del gol i tifosi sugli spalti hanno iniziato ad intonare "Il fenomeno, il fenomenooo, ohhh".

La risposta del rumeno è stata la sua esultanza iconica, il magnifico inchino. Esultanza amarcord anche per Luca Toni, colui che ha sbloccato la partita. In generale, uno spettacolo emozionante, con tanti calciatori che, chi più chi meno, ha lasciato il cuore a Firenze. Al 52' l'arbitro smorza l'esultanza di Jovetic con le mani al cielo per fuorigioco, dopo un bellissimo uno due con Pepito Rossi. Tutto lo stadio in piedi al momento dell'uscita dal campo di Francesco Totti.