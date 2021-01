Flachi: “Fiorentina, basta paura: ora serve continuità. Girone d’andata da 6, ma…”

L’ex attaccante Francesco Flachi (le sue parole su Vlahovic) è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

La Fiorentina ha delle qualità ma è un po’impaurita, alcuni giocatori non riescono ad esprimersi. Ora è venuto fuori l’orgoglio così come i giocatori di esperienza, come i vari Bonaventura e Callejon che devono insegnare qualcosa ai più giovani. Mi auguro che adesso la squadra riesca a dare continuità per scrollarsi via da questa situazione. La Fiorentina a Napoli poteva chiudere in vantaggio la prima mezz’ora. Bisogna saper trovare un equilibrio anche portando tanti giocatori in avanti. Un voto al girone d’andata della Fiorentina? Darei un 6 di incoraggiamento sperando che diventi un 8 a fine stagione. Non vedo la Fiorentina inferiore a squadre come Sassuolo, Verona e Sampdoria