La Fiorentina ha comunicato data e orario della conferenza stampa di presentazione di Valdepenas
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La Fiorentina comunica che domani, mercoledì 19 agosto, alle ore 14, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Valdepenas.
L’appuntamento è fissato presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, dove il nuovo giocatore viola incontrerà per la prima volta ufficialmente la stampa.
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