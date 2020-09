Le statistiche di Fiorentina-Torino: Nikola il preciso, Gaetano il podista

Il rinnovato sito della Lega Serie A propone delle nuove statistiche tecniche che andiamo insieme ad analizzare.

Palle giocate

Il giocatore viola che ha giocato più palloni nei 100 minuti giocati in Fiorentina-Torino è Cristiano Biraghi per un totale di 74 tallonto da Federico Chiesa con 73. Sul podio anche Milenkovic con 69. Questo conferma che la Fiorentina ha sfruttato molto le fasce ed ha fatto fare d regista difensivo a Nikola Milenkovic mentre i tre centrocampisti hanno avuto meno palloni giocabili.

Passaggi in avanti

Novità la presenza nel tabellino dei passaggi in avanti effettuati: ancora una volta in testa vediamo Biraghi con 36 seguito da Duncan con 29 e Milenkovic con 28. Compare quindi anche il centrale di centrocampo che non ha giocato molti palloni ma ha evitato il ricorso al retropassaggio, cosa positiva.

Percentuale passaggi riusciti

Conta anche la precisione dei passaggi nelle partite e in questo caso guida la classifica Milenkovic con il 96% seguito da Caceres con il 95% (ma l’uruguagio ha toccato meno palloni e ha effettuato meno passaggi in avanti. Al terzo posto Ribery con l’89%

Il podista

Vince la gara sul podista viola Gaetano Castrovilli che con i suoi 11071 metri stacca tutti. Al secondo posto si piazza Alfred Duncan con 10.116 metri mentre sul podio tritammo anche Federico Ceccherini che ha corso per 9786 metri.