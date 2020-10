Le formazioni ufficiali: Chiesa e Vlahovic dal primo minuto, c’è Bonaventura. Ribery in tribuna

L’ex Milan Jack Bonaventura batte in volata Alfred Duncan e si aggiudica la terza maglia da titolare del centrocampo insieme ad Amrabat e Castrovilli. Per il resto tutto confermato, con Vlahovic ad affiancare Kouame in attacco. Confermato anche Ceccherini al posto di Pezzella e Chiesa sull’esterno destro. Come riportato da Radio Bruno Toscana, il numero 25 gigliato vestirà inoltre la fascia da capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in viola. In tribuna Ribery che non verrà rischiato da Iachini a partita in corso.

Così in campo alle 20:45

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Kouame, Vlahovic

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella

Arbitro: Piero Giacomelli