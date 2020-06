Fiorentina, l’aiuto arriva dalle altre: basta poco per mettersi al sicuro

La Fiorentina, con la sconfitta rimediata ieri sera a Roma, è rimasta ferma a quota 31 punti in classifica. Tanti quanti il Torino, a sua volta uscito dal campo senza punti a Cagliari. Non va molto meglio dalle parti di Genova: Samp e Grifone procedono appaiati a quota 26 pt. I blucerchiati hanno subito l’ennesima sconfitta interna contro il Bologna di Mihajlovic, mentre il Genoa si è spartito la posta in palio con il Brescia. Le Rondinelle hanno raggiunto dunque quota 18 punti, a pari merito con la Spal di Di Biagio, anch’essa sconfitta stasera dal Napoli di Gattuso. Proprio queste ultime due compagini appaiono come le principali indiziate alla retrocessione. E la terza? Ci auguriamo tutti che la squadra viola cominci presto a fare punti, a cominciare già dalla sfida col Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi sono distanti sì tre pt, ma al di sopra dei viola. Iachini ha ragione, da tecnico esperto di lotta-salvezza, a dire che occorre pensare partita per partita, ma nessuno vuole assistere nuovamente allo straziante finale con qui si è conclusa la scorsa stagione. Occorre rimboccarsi le maniche e mettersi alla spalle quante più squadre possibili, Firenze e la Fiorentina non meritano un nuovo finale thrilling, con spareggi all’ultima giornata.

