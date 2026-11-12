Rammarico, ma anche speranza. È questo il clima a Firenze dopo il 2-2 tra Fiorentina e Juventus allo Stadio Artemio Franchi, domenica 8 novembre, nell’11ª giornata di Serie A. La squadra di Paolo Vanoli ha giocato con coraggio e qualità e ha comandato a lungo contro i bianconeri di Luciano Spalletti. Ancora una volta, però, ha pagato a caro prezzo gli errori dei singoli in difesa.

Pellegrino, un gigante in area

La serata era iniziata nel migliore dei modi. Nei primi venti minuti di grande qualità, Pedro Gonçalves pennella sulla testa di Pellegrino un cioccolatino tutto da scartare, e l’attaccante incorna in rete. Lasciare libero in area il miglior colpitore di testa della scorsa stagione è stata una scelta curiosa da parte della Juventus, e Pellegrino ne ha approfittato. Per tutti i novanta minuti è stato l’incubo di Bremer. Un dato racconta la sua partita: è tra i migliori d’Europa nel gioco aereo, e la Fiorentina deve crossare per lui molto più spesso. Vanoli ha trovato il suo numero nove.

De Gea sul banco degli imputati

La partita gira su un episodio. Con la Fiorentina in pieno controllo, David De Gea sbaglia completamente l’uscita e Bremer salta indisturbato per il gol. Alla fine la difesa viola incassa due reti. L’altra porta la firma di Woltemade, dopo che Viery buca l’intervento sul pallone, con Dragusin che ha la sua parte di responsabilità. Il centrale romeno è stato anche sfortunato dall’altra parte del campo: gli è stato annullato un gol importantissimo per una discutibile spinta su Bremer. A Firenze si riapre il dibattito sul portiere, e in tanti pensano che sia destinato a farsi sempre più acceso.

Njie, l’uomo del momento

Se la difesa è il problema, l’attacco è la speranza. Njie si vede pochissimo nel primo tempo, poi nella ripresa si trasforma e trita la difesa bianconera. Firma il pareggio su un bel cross di Jiménez: terzo gol in tre partite. L’ala svedese, arrivata dal Torino, resta con i piedi per terra: “Peccato per i 2 punti persi”. Con questo rendimento, per lui potrebbero presto aprirsi le porte della Nazionale maggiore.

Oulai e Mastantuono: la qualità c’è

Oulai resta concentrato per 45 minuti, poi nella ripresa l’irruenza prende il sopravvento e arriva l’ammonizione. Vanoli lo ha bacchettato subito dopo la gara: “Quel giallo non è da Kanté”. Con il pallone tra i piedi, però, il giovane centrocampista mostra una personalità rara. Mastantuono, trascinato dal Franchi, sfiora il gol più volte. Gonçalves cala dopo l’avvio brillante e sbaglia una grande occasione, ma nella ripresa torna a farsi sentire.

Prossime tappe: Monza e Udinese dopo la sosta

Dopo la pausa per le nazionali, la Fiorentina affronta due trasferte che possono indirizzare la stagione:

, poi

. Vanoli spera di ritrovare Atta, mentre Pongracic dovrebbe rientrare a fine mese.

Migliaia di tifosi seguiranno da casa il posticipo del lunedì a Monza, e i veri tifosi viola si costruiranno la propria Curva Fiesole in salotto: maxischermo, sciarpe alle pareti e telecronaca a tutto volume. C’è chi si è spinto oltre e ha rivestito una parete con doghe in legno da parete. I pannelli assorbono il rimbombo, così i cori per Pellegrino e Njie restano dentro casa e i vicini possono dormire sonni tranquilli.

Il verdetto

La Fiorentina di Vanoli è coraggiosa e offensiva, e giocatori come Pellegrino, Njie, Mastantuono e Oulai possono infiammare qualsiasi stadio. Per risalire la classifica, però, la difesa deve smettere di regalare gol agli avversari. Il mercato di gennaio si avvicina e la società sa già di cosa ha bisogno.

Forza Viola!



