Fiorentina 2025/26, i rinnovi gonfiano il monte ingaggi: è il 7° in Serie A

Nella tabella riassuntiva di questo articolo riportiamo gli ingaggi percepiti dai giocatori viola per la stagione 2025/26 . Sono 29 al momento quelli che costituiscono la rosa a disposizione di Stefano Pioli . Ovviamente sono considerati gli stipendi dei nuovi acquisti , e dei giocatori che gravitano in orbita prima squadra. La Fiorentina attualmente è 7° per monte ingaggi in Serie A , con oltre 60 milioni lordi a bilancio.

In particolare a "pesare" sulle casse viola i sono i nuovi acquisti: Edin Dzeko ha firmato un contratto annuale, con opzione, a 1,8 milioni netti, comprensivi di bonus. Mattia Viti è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Nel caso fosse esercitato il contratto si estenderebbe fino al 2030, a 1 milione stagionale. Mentre l'altro ex Empoli Jacopo Fazzini ne percepisce 1,2 fino al 2030. Un altro tassello è arrivato con Simon Sohm. Per lo svizzero contratto fino al 2030, a 1,3/1,4 milioni netti. Quindi Roberto Piccoli, arrivato dal Cagliari che ha firmato un contratto fino al 2030, a 1,6 milioni stagionali. Gli ultimi rinforzi sono Hans Nicolussi Caviglia (dal Venezia), prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto e stipendio di 900mila euro all'anno, e Tariq Lamptey(dal Brighton), definitivo a 6 milioni, salario da 1,5 milioni per i prossimi 4 anni.