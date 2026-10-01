La Fiorentina continua il proprio lavoro in vista della sfida contro il Genoa
VIDEO - Oulai oltre al campo: l'ivoriano mostra le sue doti canore
Al rientro dalla sosta la Fiorentina affronterà il Genoa a Marassi. In attesa di riavere i nazionali, Paolo Vanoli lavora con i giocatori che ha a disposizione. Le immagini dell'allenamento di oggi:
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