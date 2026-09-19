La Fiorentina esprime il proprio cordoglio alla famiglia Mazzola e al mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola.

Redazione VN
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La Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e campione della Nazionale italiana. Questo il messaggio pubblicato dal club viola:

Il Presidente Commisso, la Vice Presidente Catherine Commisso e tutta la Fiorentina ai stringono con sincera partecipazione e cordoglio al mondo del calcio e alla Famiglia Mazzola per la scomparsa di Sandro, leggenda nerazzurra e campione della Nazionale Italiana.
Sandro Mazzola

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