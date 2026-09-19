La Fiorentina esprime il proprio cordoglio alla famiglia Mazzola e al mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola.
VIDEO - Beto su Kean: "Mi piace, ha fatto bene qui. Ma siamo giocatori diversi"
La Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e campione della Nazionale italiana. Questo il messaggio pubblicato dal club viola:
Il Presidente Commisso, la Vice Presidente Catherine Commisso e tutta la Fiorentina ai stringono con sincera partecipazione e cordoglio al mondo del calcio e alla Famiglia Mazzola per la scomparsa di Sandro, leggenda nerazzurra e campione della Nazionale Italiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Cor. Fio: "Fiorentina con l'organico completo. Napoli con tante defezioni"
Rassegna stampa
Fiorentina, tra vittorie e sconfitte: c'è un dato che non lascia spazio a dubbi
Rassegna stampa
E se c'è un rigore? Vanoli ha deciso: "Gonçalves e Mastantuono"
Rassegna stampa
Viola giovani e di talento: la Fiorentina ha scelto una strada precisa
Rassegna stampa
Cor. Sport: "Avvio super, Pellegrino è andato oltre le aspettative"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti