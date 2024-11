Fiorentina-Hellas Verona: tutti i divieti nelle zone limitrofe del Franchi

In vista della partita tra Fiorentina e Hellas Verona di domenica, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto un divieto temporaneo. Dalle 12:00 alle 18:30 del 10 novembre 2024, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro o lattina nei pressi dello stadio Artemio Franchi. Inoltre, è proibito portare bombolette spray contenenti sostanze urticanti all'interno dello stadio e nell'area circostante, delimitata da varie strade e piazze vicine, come Piazza delle Cure e Viale dei Mille.