Tanti gli ex giocatori che hanno fatto gli auguri alla Fiorentina

Niccolò Ghinassi
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!

Sugli schermi del Franchi, in occasione della festa del centenario, sono passati gli auguri di alcuni ex viola. Tra questi, anche quelli dell'ex gigliato Marco Landucci, il quale però è stato fischiato dal pubblico fiorentino.

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