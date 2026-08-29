Tanti gli ex giocatori che hanno fatto gli auguri alla Fiorentina
VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!
Sugli schermi del Franchi, in occasione della festa del centenario, sono passati gli auguri di alcuni ex viola. Tra questi, anche quelli dell'ex gigliato Marco Landucci, il quale però è stato fischiato dal pubblico fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Frosinone, pagelle VN: dormite ed errori, la squadra di Grosso non esiste
News viola
Grosso (conf): "Abbiamo fatto cose positive. Kean? Mi sarebbe piacuto averlo"
Radio e tv
Grosso lancia l'SOS: "Bisogna strutturarsi sotto tutti i punti di vista, il tempo è poco"
Conferenze stampa
De Gea (conf): "Devo far capire cos'è la Fiorentina. Kean? Chi vuole andare vada"
Calciomercato
VN - La Fiorentina prova a guardare oltre: tutto fatto per Njie, atteso a Firenze
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti