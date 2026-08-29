David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

"La Roma era forte, ma 4 0 non me l'aspettavo. Oggi mi dispiace tanto, capisco l'importanza di questa serata per tutti. Siamo ancora fragili, prendiamo gol troppo facilmente. Manca attenzione in difesa e in attacco, dovevamo segnare di più. Quando sbagli i gol, poi è normale che li subisci".

Esperienza? "Siamo una squadra giovane, sicuramente abbiamo peccato di questo. Sento questa fragilità, manca esperienza. Devo far capire a tutti per che squadra giocano, ma sono tranquillo. Abbiamo giocatori forti".

Kean? "Questo è il calcio e il mercato. Ci sono sempre questi giorni di caos, i giocatori che vogliono restare restano chi non vuole va via. Ma a oggi è un nostro giocatore, vediamo".

Fischi? "Sono giusti, l'anno scorso abbiamo fatto una pessima prestazione. Abbiamo preso 7 gol in 2 partite, sono normali questi fischi. Oggi era un giorno di festa, perdere 3 a 0 è veramente dura. La squadra sta lavorando forte".