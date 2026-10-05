In dubbio però la sua titolarità per la gara di questa sera
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Roberto Mancini ha convocato Nicolò Fagioli per la sfida di questa sera contro la Turchia. Il centrocampista della Fiorentina indosserà ancora la maglia numero 10 ma potrebbe partire dalla panchina.
Il ct azzurro infatti deve ancora decidere se mettere Romano davanti alla difesa o affidare a Fagioli la guida del centrocampo. L'ex Juventus è sceso in campo contro Turchia all'andata e Francia, possibile un turno di riposo.
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