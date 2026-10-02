Valentin Eysseric ha parlato a Milannews.it. L'ex viola ha parlato anche di Franco Mastantuono:

"È forte, ma per il momento non basta. Non ha il livello del Milan. Ha fatto tre gol? Sì, però contro chi li ha fatti? Riparliamone se avrà fatto 10-15 gol alla fine della stagione. Attualmente Nico Paz è superiore… lui ha fatto vedere le sue qualità in Serie A, non in Argentina. In Italia è più difficile. È vero che Mastantuono ha fatto gol, però solo in due partite. Se gioca ogni partita come a Venezia e fa una grande stagione, allora il Milan dovrebbe scommetterci sopra. Ora sta con la Viola e deve provare… se fa una grande stagione può andare al Milan. Questa stagione deve dimostrare tanto… è importante per la sua carriera."